 
Информация к новости
  • Просмотров: 62
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Глеб Милютин: Одесщиной в Государственный бюджет Украины собрано почти 3,6 млрд грн. налогов и сборов

Категория: Новости

Глеб Милютин: Одесщиной в Государственный бюджет Украины собрано почти 3,6 млрд грн. налогов и сборов

По словам начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, поступления в Государственный бюджет за январь-май 2018 года превышают прошлогодние на 24%, или 690 млн грн.

Увеличение поступлений усиливает возможности нашего государства на пути реформ, расширяет горизонты инфраструктурных и социальных проектов, направленных на создание комфортных условий жизни и работы в Украине,
 - отметил  Глеб Милютин.

Начальник фискальной службы области добавил, что важнейшим взносом жителей и бизнеса-сообщества Одесщины в благосостояние Украины является добровольная уплата налогов в полном объеме.

Так, на протяжении января-мая текущего года в Государственный бюджет Украины направлено 1,7 млрд грн. налога на добавленную стоимость, 906 млн грн. налога на доходы физических лиц, 582 млн грн. налога на прибыль, 270 млн грн. военного сбора и 60 млн грн. акцизного налога.

Уплачивая налоги, мы инвестируем в будущее: в развитую социальную инфраструктуру и качественно новый уровень жизни граждан,
 - подчеркнул начальник Главного управления ГФС в Одесской области.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 