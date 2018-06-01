Глеб Милютин: Одесщиной в Государственный бюджет Украины собрано почти 3,6 млрд грн. налогов и сборов

По словам начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, поступления в Государственный бюджет за январь-май 2018 года превышают прошлогодние на 24%, или 690 млн грн.

Увеличение поступлений усиливает возможности нашего государства на пути реформ, расширяет горизонты инфраструктурных и социальных проектов, направленных на создание комфортных условий жизни и работы в Украине,

- отметил Глеб Милютин.

Начальник фискальной службы области добавил, что важнейшим взносом жителей и бизнеса-сообщества Одесщины в благосостояние Украины является добровольная уплата налогов в полном объеме.

Так, на протяжении января-мая текущего года в Государственный бюджет Украины направлено 1,7 млрд грн. налога на добавленную стоимость, 906 млн грн. налога на доходы физических лиц, 582 млн грн. налога на прибыль, 270 млн грн. военного сбора и 60 млн грн. акцизного налога.

Уплачивая налоги, мы инвестируем в будущее: в развитую социальную инфраструктуру и качественно новый уровень жизни граждан,

- подчеркнул начальник Главного управления ГФС в Одесской области.