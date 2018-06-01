В Одессе продолжаются работы по благоустройству Преображенского парка

Об этом в ходе совещания в горсовете сообщил вице-мэр Петр Рябоконь. По его словам, помимо работ по озеленению обеспечивается работа систем наружного освещения.

Так же решается вопрос обустраивании двух входов на территорию парка со стороны улиц Мечникова и Новощепной ряд. Кроме того, приводится в порядок входная зона на территорию находящегося по –соседству одесского зоологического парка.

Напомним, что ранее городской голова поставил задачу обеспечить проведения круглосуточного патрулирования территории парка. Ее выполнение поручено руководителю департамента муниципальной безопасности Виктору Кузнецову. Так же мэр поручил решить вопрос с приведением в порядок строений на территории Преображенского парка.