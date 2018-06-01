Сразу два случая нападения собак на людей произошли накануне в одесском аэропорту

Причем, как выяснилось, это произошло прямо перед пассажирским терминалом. Пострадали две женщины.

В отделе коммуникаций ГУНП нашему корреспонденту подтвердили наличие этих случаев и поступление заявлений от пострадавших.

По информации ГУНП, в настоящее время полицейскими проводится отработка территории аэропорта. А по информации городской службы отлова бродячих животных в аэропорту находится экипаж, который отловит и доставит в приют собак, которые совершили нападение на людей.

После проведенных исследований станет ясно, в частности, нужно ли делать пострадавшим уколы против бешенства или нет.