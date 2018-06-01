Пожарные требуют закрыть легендарную «Молодую Гвардию»

За злостные нарушения правил пожарной безопасности. Об этом на заседании областной комиссии по ЧС и техногенной безопасности засемтитель начальника областного отделения ГСЧС Михаил Вовк.

По его словам, из тридцати двух проверенных объектов отдыха и оздоровления граждан в Одесской области требования по закрытии из-за злостных нарушений правил пожарной безопасности касаются семи таких объектов.

Отметим, что по информации нашего корреспондента, руководство детского центра «Молодая Гвардия» пообещало в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения.

Добавим, что в связи с этим остается непонятным, почему о выявленных нарушениях заявлено только сейчас. Ведь комплексные проверки были начаты еще в сентябре, сразу после трагедии в муниципальной базе отдыха «Виктория».