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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Одесский «Черноморец» возглавил новый тренер

Категория: Новости

Одесский «Черноморец» возглавил новый тренер

  Одесский «Черноморец», вылетевший по итогам сезона из отечественной премьер-лиги (в переходных матчах «моряки» уступили «Полтаве»), официально объявил о назначении нового главного тренера.

На смену Константину Фролову, работавшему с командой с декабря 2017 года, пришел 54-летний болгарский специалист Ангел Червенков, заключивший с «Черноморцем» контракт на три года.

В качестве футболиста Червенков по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Болгарии.

Напомню, что болгарин ранее уже трудился в украинском футболе, возглавляя «Севастополь» и столичный «Арсенал». Также он тренировал клубы из Болгарии, Шотландии, Литвы и Словакии.


Источник: Факты



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