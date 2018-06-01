Одесский «Черноморец» возглавил новый тренер

Одесский «Черноморец», вылетевший по итогам сезона из отечественной премьер-лиги (в переходных матчах «моряки» уступили «Полтаве»), официально объявил о назначении нового главного тренера.

На смену Константину Фролову, работавшему с командой с декабря 2017 года, пришел 54-летний болгарский специалист Ангел Червенков, заключивший с «Черноморцем» контракт на три года.

В качестве футболиста Червенков по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Болгарии.

Напомню, что болгарин ранее уже трудился в украинском футболе, возглавляя «Севастополь» и столичный «Арсенал». Также он тренировал клубы из Болгарии, Шотландии, Литвы и Словакии.