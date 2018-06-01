Депутаты Одесского облсовета дали льготу АМПУ ради открытия музея Морского флота

Депутаты Одесского облсовета предоставили на 2018 год льготу по арендной плате за здание Английского клуба — музея морского флота. Это нежилое здание — памятник культурного наследия национального значения, расположенное по адресу Ланжероновская, 6.

В пояснительной записке указано, что здание будет занимать Одесский музей морского флота.

Размер арендной платы с учетом индекса инфляции в мае 2018 ориентировочно составляет 67 тыс грн. Следовательно, арендная плата за период действия договора с 30 мая 2018 будет составлять около 473 тыс грн до конца года.

Чтобы АМПУ направила все средства на открытие и восстановление музея ему дали льготу. Средства уже указаны в Финплане этого госпредприятия.