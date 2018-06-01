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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В Одесской области задержали иностранца за попытку дать взятку пограничникам

Категория: Новости

В Одесской области задержали иностранца за попытку дать взятку пограничникам

  В Одесскую область пытались попасть два иностранца на мотоциклах. Одно из транспортных средств было зарегистрировано с нарушениями.

За беспрепятственный проезд граждане Греции пытались откупиться.

Иностранцы проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Рени". Номер одного из мотоциклов не соответствовал регистрационным документам. Грек пытался заплатить пограничникам 30 евро, однако этот факт задокументировали как правонарушение.

Гражданину Греции за это запретили въезд в Украину на три года.


Источник: УСИ Одесса



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