Виновница гибели двух человек останется под стражей

Такое решение в отношении женщины, сидевшей за рулем автомобиля, на смерть сбившего на пешеходном перекрестке двух человек, принял Апелляционный суд Одесской области.

Таким образом, суд подтвердил решение, принятое накануне Приморским судом Одессы.

Напомним, что 2 июня на перекрестке Тираспольского шоссе и первого амурского переулка шестидесяти восьми летняя пенсионерка, управлявшая автомобилем «Тойота», совершила на пешеходном переходе наезд на четырехлетнюю девочку и двадцатилетнюю женщину.

При этом ребенок от полученных травм скончался на месте, а женщина умерла через день в больнице.

В ходе судебных слушаний зашита обвиняемой пыталась добиться изменения меры пресечения. Ссылаясь на ее плохое состояние здоровья и полное признание вины. Однако суд эта позиция не убедила, и подсудимая проведет два месяца в СИЗО без права выхода под залог.