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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одесской области новое бытовое убийство

Категория: Новости


В Одесской области новое бытовое убийство

  На сей раз-в Беляевском районе. По информации ГУНП, в селе Троицкое тридцатилетний иностранец с девушкой весело проводили время, употребляя спиртные напитки. К ним присоединился шестидесяти четырех летний охранник местного магазина.

В ходе совместного «празднества» между мужчинами возник конфликт.

В результате охранник схватил нож и вонзил его в живот оппонента. От полученной раны иностранец умер на месте. Человек, подозреваемый в совершении данного преступления, задержан и взят под стражу.

Начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство).



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