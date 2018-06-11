В Одесской области новое бытовое убийство

На сей раз-в Беляевском районе. По информации ГУНП, в селе Троицкое тридцатилетний иностранец с девушкой весело проводили время, употребляя спиртные напитки. К ним присоединился шестидесяти четырех летний охранник местного магазина.

В ходе совместного «празднества» между мужчинами возник конфликт.

В результате охранник схватил нож и вонзил его в живот оппонента. От полученной раны иностранец умер на месте. Человек, подозреваемый в совершении данного преступления, задержан и взят под стражу.

Начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство).