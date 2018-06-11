Национальному парку «Тарутинская степь» быть…или не быть?

Министерство экологии и природных ресурсов поддержало инициативу по созданию в Одесской области национального парка «Тарутинская степь».

Об этом сообщает директор природного парка «Тузловские лиманы» известный эколог Иван Русев.

По его словам, теперь на очереди подготовка проекта национального парка.

Однако, по информации эколога, реализации этого проекта активно противятся местные фермеры, стремящиеся использовать существенную часть территории будущего национального парка на сельскохозяйственные нужды. В результате данной деятельности часть земель для будущего парка уже практически потеряна.

Напомним, что в первую очередь речь идет о территории бывшего военного полигона, которой военные позволили пользоваться фермерам.