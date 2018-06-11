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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одесской области восемнадцатилетняя студентка насмерть отравилась неизвестным веществом

Категория: Новости


В Одесской области восемнадцатилетняя студентка насмерть отравилась неизвестным веществом

  По информации ГУНП, тело восемнадцати летней студентки Килийского профессионального лицея было обнаружено накануне в общежитии.

Следов насильственной смерти обнаружено не было. Как, собственно, и следов суицида. При этом соученики погибшей показали, что никаких суицидальных настроений у нее не было. Как показали первые экспертизы, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. В связи с этим назначены дополнительные экспертизы для определения конкретной причины смерти.

Начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство).

Впрочем, полицейские не исключают, что в процессе расследования производство может быть переквалифицировано. Все зависит от результата экспертиз и проводимого следствия.



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