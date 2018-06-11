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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Утверждение правил эксплуатации одесских пляжей перенесли на четвертый квартал

Категория: Новости

Утверждение правил эксплуатации одесских пляжей перенесли на четвертый квартал

  Уже четвёртый год в Одессе не могут утвердить новые правила эксплуатации пляжей — не будет их и в этом курортном сезоне: вопрос перенесён на четвёртый квартал 2018 года, делится замначальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Виталий Парфёнов.

Общественные обсуждения окончательного варианта правил организуют осенью, после чего будет решаться вопрос их вынесения на сессию. По словам чиновника, очередной перенос связан с грядущими проблемами финансирования пляжей.

Отмечается наличие массы претензий к тексту правил у депутатов: в частности, по утверждению Ольги Квасницкой, он противоречит действующему законодательству. В них доля мест бесплатного отдыха на арендованных пляжах увеличивается до 40%, а отношения с арендаторами — чётко регулируются.


Источник: Odessa.net.ua



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