Утверждение правил эксплуатации одесских пляжей перенесли на четвертый квартал

Уже четвёртый год в Одессе не могут утвердить новые правила эксплуатации пляжей — не будет их и в этом курортном сезоне: вопрос перенесён на четвёртый квартал 2018 года, делится замначальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Виталий Парфёнов.

Общественные обсуждения окончательного варианта правил организуют осенью, после чего будет решаться вопрос их вынесения на сессию. По словам чиновника, очередной перенос связан с грядущими проблемами финансирования пляжей.

Отмечается наличие массы претензий к тексту правил у депутатов: в частности, по утверждению Ольги Квасницкой, он противоречит действующему законодательству. В них доля мест бесплатного отдыха на арендованных пляжах увеличивается до 40%, а отношения с арендаторами — чётко регулируются.