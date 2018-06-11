В Измаильском районе опять задержали браконьера

Начальник управления превентивной деятельности в Национальной полиции Одесской области, Иван Ищенко, сообщил о задержании браконьера.

Так, сотрудниками Водной полиции в Одесской области и Пограничной службой в Одесской области сегодня рано утром, около 6 часов, был пойман браконьер. Незаконной ловлей он занимался на озере Ялпуг, в Измаильском районе. С помощью металлической лодки 500-метровой сети, рыбак выловил больше 50 кг рыбы.

Напоминаем читателям, что операция «Нерест» продолжается, за незаконный вылов рыбы нарушителям грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.