Одесские нацгвардейцы задержали пьяного «казака» и вполне трезвых грабителей

По информации пресс-службы Южного управления Нацгвардии, накануне вечером, в Аркадии, был замечен находящийся в неадекватном состоянии мужчина, который сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета. Затем попытался скрыться.

Когда нацгвардейцы попытались его задержать, оказал деятельное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось применить методы физического воздействия. Дебошир был задержан у него был обнаружен не боевой пистолет и семь боеприпасов.

А в то же время в другом курортном районе - Лузановке трое злоумышленников напали на группу отдыхающих и под угрозой холодного оружия отняли у них около пятнадцати тысяч гривен.

Однако пострадавшие оперативно обратились к патрулю Нацгвардии и те буквально «по горячим следам» задержали трех подозреваемых. При задержании те оказали сопротивление и даже угрожали правоохранителям ножами!

Так что нацгвардейцам и в этом случае пришлось применить силу.

У задержанных обнаружены два ножа и отобранные у потерпевших деньги. При этом потерпевшие опознали в задержанных именно тех, кто совершил на них разбойное нападение.

Отметим, что оба изъятых у подозреваемых ножей являются «однорукими» -конструктивно приспособленными для открывания одной рукой. Т.е. специально приспособленные для использования в качестве оружия!

Таким образом, налицо преступное деяние, квалифицированное как «разбой».