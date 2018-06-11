Житель Измаила выращивал в огороде 600 кустов мака

В ходе обыска по месту жительства 57-летнего местного жителя правоохранители изъяли 600 растений снотворного мака, 19 кустов растения рода конопли и другие наркотические средства.

Получив информацию о том, что ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств мужчина снова продолжает преступную деятельность, сотрудники полиции обратились в суд с ходатайством о проведении обыска по месту его жительства.

В ходе обыска в доме по месту проживания мужчины, в присутствии понятых, правоохранители обнаружили на изъяли: три пакета и железную емкость с сухим измельченным веществом растительного происхождения, два пакета с семенами рода конопля, две стеклянные емкости с остатками темного вещества, медицинский шприц с жидкостью коричневого цвета, два стебля растения с листьями во влажном состоянии и др.

Кроме этого, на огороде были обнаружены и изъяты 600 кустов снотворного мака, а также 19 растений рода конопля.

«По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, - рассказывает начальник Измаильского отдела полиции полковник полиции Роман Галкин.- Изъятое направлено на исследование. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет».

Следствие продолжается.