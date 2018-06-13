В Одесской области закрыли цех, в котором незаконно изготавливали оливковое масло, кофе и бытовую химию

Прошлой ночью сотрудники полиции закрыли подпольный цех под Одессой, в котором кустарным способом изготавливали оливковое масло и разливали в тару с этикетками известных торговых марок.

Как сообщили в Управлении защиты экономики в Одесской области, помимо оливкового масла злоумышленники изготавливали стиральный порошок и кофе. Их также упаковывали и продавали под видом известных торговых марок.

Во время обысков стражи порядка обнаружили и изъяли более 40 тонн масла, 65 мешков и 1200 пачек кофе, более 800 упаковок стирального порошка.

Продукцию злоумышленники реализовывали на рынках Одессы и области, а также в других регионах страны.

Кроме этого, экспертиза показала, что оливковое масло, изготавливаемое в данном цеху, не соответствует стандартам и может представлять опасность для здоровья человека.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления по ст. 227 Уголовного кодекса Украины (Выпуск или реализация недоброкачественной продукции). Организаторам преступной схемы грозит штраф или исправительные работы.