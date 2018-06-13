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Завтра медведи Одесского зоопарка будут праздновать новоселье

Категория: Новости

Завтра медведи Одесского зоопарка будут праздновать новоселье

  15 июня 2018 года в Одесском зоопарке состоится праздник, посвященный открытию нового медвежатника.

Начало - в 11:00.

Гости праздника смогут ознакомиться с новым жильем, построенным для одних из самых крупных животных зоопарка. Теперь косолапые питомцы будут обитать в большом, просторном и уютном медвежатнике.

Здесь для них созданы комфортные условия для отдыха в берлогах и прогулок в вольере. Также для медведей обустроен бассейн.

Посетителей зоопарка в этот день ожидают праздничная развлекательная программа, познавательная викторина о животных и традиционное показательное кормление виновников торжества - бурых медведей.


Источник: Одесский горсовет



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