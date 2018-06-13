В нынешнем году высокого урожая зерновых в Одесской области не ожидается

Такое мнение высказал начальник управления аграрной политики области Иван Петрив.

По его мнению, всему виной холодная погода начала весны и относительно малое количество осадков зимой. Из-за этого на полях был очень тонкий снежный покров, который не мог сберечь весь посев озимых.

Поэтому, по мнению чиновника, ожидаемый урожай вряд ли превысит три миллиона тонн, что более, чем на треть меньше прошлогоднего.

По данным главного агрария региона, такие погодные условия имеют место в Одесской области примерно раз в пять лет. По его мнению, эта ситуация может негативно повлиять на стоимость многих продуктов питания.

Отметим, однако, что по словам того же чиновника, нашим аграриям, несмотря на относительно скромный урожай, все же не хватает собственной зерноуборочной техники. И около тысячи комбайнов придется арендовать в других регионах страны.