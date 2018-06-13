Весовой контроль на дорогах Одесской области обеспечивается из ряда вон плохо

Такое убеждение высказал вице-губернатор Александр Терещук.

По его мнению, вина за сложившуюся ситуацию лежит на руководстве областной «Укртрансбезопасности», директору которой Николаю Чекалу он пригрозил увольнением. В основном, за то, что уже поступившие в регион пять весовых комплексов до сиих пор так и не задействованы.

Отметим, что ранее - осенью прошлого года, увольнением руководителю данного ведомства грозил сам губернатор. Однако, поскольку Николай Чекал напрямую не подчиняется руководству области, то и принять в отношении его кадровое решение оно не может.

Кстати, пять новых весовых комплексов поступили в регион еще зимой. Однако, по словам самого руководителя областной «Укртрансбезопасности», для их использования остро не хватает кадров.