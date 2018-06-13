 
Информация к новости
  • Просмотров: 128
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Весовой контроль на дорогах Одесской области обеспечивается из ряда вон плохо

Категория: Новости


Весовой контроль на дорогах Одесской области обеспечивается из ряда вон плохо

  Такое убеждение высказал вице-губернатор Александр Терещук.

По его мнению, вина за сложившуюся ситуацию лежит на руководстве областной «Укртрансбезопасности», директору которой Николаю Чекалу он пригрозил увольнением. В основном, за то, что уже поступившие в регион пять весовых комплексов до сиих пор так и не задействованы.

Отметим, что ранее - осенью прошлого года, увольнением руководителю данного ведомства грозил сам губернатор. Однако, поскольку Николай Чекал напрямую не подчиняется руководству области, то и принять в отношении его кадровое решение оно не может.

Кстати, пять новых весовых комплексов поступили в регион еще зимой. Однако, по словам самого руководителя областной «Укртрансбезопасности», для их использования остро не хватает кадров.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 