На Тираспольском шоссе-новое ДТП с пострадавшим

На сей раз- буквально в том самом месте, где 2 июня автомобиль «Тойта» насмерть сбил четырехлетнюю девочку и двадцатилетнюю женщину.

Накануне вечером автомобиль «Фольгсваген-Пассат» на пересечении Тираспольского шоссе с Первым Амурским переулком сбил молодого мужчину.

К счастью, скорость автомобиля была невысока, поэтому пострадавший отделался ушибом ноги. Отметим, что, по словам водителя «иномарки, его «…ослепило солнце и он не увидел пешехода на переходе!»

Кстати, буквально этими же словами объясняет совершенное ею смертельное ДТП шестидесяти восьми летняя пенсионерка, видевшая за рулем «Тойоты», которая 2 июня на том же месте насмерть сбила ребенка и женщину.