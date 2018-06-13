 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

К единому центу Скорой медицинской помощи в Одесской области подключены уже двадцать три района

Категория: Новости


К единому центу Скорой медицинской помощи в Одесской области подключены уже двадцать три района

  Об этом сообщила директор центра Елена Теряева.

По ее словам, на днях на обслуживание взяты Николаевский и Любашовский районы области.

Таким образом, «…своевременную медицинскую помощь могут получить еще около пятидесяти тысяч человек!» На данный момент остались неохваченными пока только три района- Ширяевский, Ананьевский и Савранский. Эту несправедливость медики обещают устранить до 1 июля.

Напомним, что данный Центр открылся в Одессе 21 марта нынешнего года и первоначально охватывал только жителей Одессы, Черноморска и Южного.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 