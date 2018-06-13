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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одесской области освободили 30 человек, которых удерживали силой, среди них была беременная женщина

Категория: Новости

  Жертвы принудительного труда, долговой кабалы, торговли людьми, сексуальной эксплуатации, а также принудительного брака, именно такую классификацию имеет понятие рабства в современном мире. По данным группы Walk Free, по самым скромным подсчетам, около 36 миллионов человек по всему миру живут, как рабы.

Оказалось, что не только в Индии или Африке все еще у людей отбирают право выбора и свободы действий.

Сегодня 15 июня сотрудниками полиции Одесской области были освобождены 30 человек, которых силой удерживали и заставляли работать, угрожая физической расправой на консервном заводе. Еще ужаснее, что среди людей, силой удерживаемых на предприятии, находилась женщина на 8 месяце беременности. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Информацию о возможном насильственном удержании людей, передали правоохранителям сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы. На странице Одесского пограничного отряда в Facebook сообщили, что в рабство попали граждане Украины из разных регионов страны, которые искали работу.


Источник: Антикор Запорожье



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