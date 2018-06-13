В Одессе снова задержали наркодилера

Около шести часов утра в пятницу, 15 июня, инспекторы полиции, патрулируя Суворовский район, обратили внимание на подозрительного мужчину, который, увидев патрульных, начал менять направление движения и заметно нервничать.

При поверхностной проверке правоохранители обнаружили у него около 30 бумажных свёртков с веществами, похожих на наркотические, и мобильный телефон, на который приходили сообщения от сообщников о местах расположения наркотических средств.

Молодой человек сообщил, что он раскладывал наркотики по Приморскому и Суворовскому районам. Места закладок он фотографировал на свой телефон и фотографии направлял в группу Telegram.

В ходе дальнейших мероприятий было разоблачено жильё, в котором хранили наркотические вещества и средства фасовки: весы, полиэтиленовые пакетики, изоляционную ленту, фольгу; рекламную продукцию и средства её изготовления: краску и трафареты.

Правоохранители изъяли около 300 свёртков различных веществ вероятно наркотического происхождения, записные книжки с адресами и номерами телефонов и схему передачи средств.

Всего задержали четырёх мужчин в возрасте от 21 до 26 лет.

Все вещества изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителей доставили в отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств дела.