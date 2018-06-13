Представлена программа Одесского Международного кинофестиваля

Вчера, 14 июня, состоялась пресс-конференция IX Одесского международного кинофестиваля, на которой были объявлены конкурсные программы.

Для участия в конкурсных программах ОМКФ-2018 было подано 1011 фильмов из 95 стран. Селекционная комиссия отобрала 12 полнометражных фильмов (учитывая страны копродукции) из 19 стран: Германии, Австрии, Польши, Индии, Украины, Греции, Монако, Беларуси, США, России, Румынии, Франции, Бельгии, Колумбии, Дании, Палестины, Норвегии, Катара, ОАЭ.

Фильмы будут бороться за Гран-при ОМКФ «Золотой Дюк» и другие награды международного конкурса.

«Одесский кинофестиваль показывает огромный потенциал Одессы и страны. Город поддерживает кинофорум всем своим ресурсом. Мы благодарны организаторам фестиваля за их огромную работу, значительный вклад в развитие культуры, а также за социальную направленность кинофестиваля: опен-эйры, бесплатные показы, детскую программу, мастер-классы для актеров, которые дают возможность повысит уровень профессионализма и предоставляют новые возможности», - сказала директор Всемирного клуба одесситов, советник Одесского городского головы Елена Павлова.

На пресс-конференции почтили память известного режиссера Киры Муратовой. В программе фестиваля будет показана одна из картин выдающейся одесситки.

Впервые фильмом открытия ОМКФ -2018 станет картина, в создании которой Украина участвовала вместе с Исландией и Францией, - «Женщина на войне».

Во второй день кинофестиваля на Потемкинской лестнице состоится киноперфоманс черно-белой ленты 1923 года «Safety Last» режиссеров Сема Тейлора и Фреда Наймаера.

Специальный гость ОМКФ 2018 - обладатель приза Канского фестиваля «Золотая камера», японский режиссер Наоми Кавасе.

В программе фестиваля будут представлены наилучшие мировые кинохиты, а также украинская ретроспектива.

К 70-летию израильского кино представят 5 фильмов, которые познакомят зрителей с культурным разнообразием Израиля.

Подготовлена программа фильмов и мультфильмов для детей, которые юные зрители смогут посмотреть бесплатно.

В национальную программу кинофестиваля вошли 5 полнометражных фильмов и 14 короткометражек.

Известные режиссеры проведут мастер-классы для желающих приобщиться к киноискусству и повысить свой уровень мастерства.

Площадками проведения мероприятий фестиваля станут: Одесский национальный театр оперы и балета, Одесский театра музкомедии им. Водяного, кинотеатр «Родина», Зеленый театр и Потемкинская лестница.

Международная программа кинофестиваля:

- «Башня. Ясный день» Ягоды Шельц (Польша);

- «Три с половиной» Дары Гай (Индия, Украина);

- «Жаль» Бабиса Макридиса (Греция, Польша);

- «Вулкан» Романа Бондарчука (Украина, Германия, Монако);

- «Хрусталь» Дарьи Жук (Беларусь, Германия);

- «Поророка» Константина Попеску (Румыния, Франция);

- «Дорога грома» Джима Каммингса (США);

- «Девушка» Лукаса Донта (Бельгия);

- «Парижское образование» Жана Поля Сивейрака (Франция);

- «Перелетные птицы» Сиро Герры и Кристины Гайего (Колумбия, Дания).

- «Важиб» Аннемари Жасир (копродукция 7 стран - Палестины, Франции, Германии, Колумбии, Норвегии, Катара та ОАЭ.