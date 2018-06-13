В Одессе объявлен в розыск мужчина, убивший бездомного на глазах у детей

Одесские силовики установили личность человека, который насмерть забил бездомного в Старобазарном сквере. Подозреваемый объявлен в розыск.

Об этом сообщил сегодня советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк.

Он отметил, что трагический случай – «дикий»: «Отец одного из детей забил насмерть бомжа на глазах своей семьи и других ребят в результате конфликта вокруг детской площадки».

Средства массовой информации приводят рассказы очевидцев о том, что мальчишки «развлекались», бросая камни в бездомных. Один из бомжей обратился к отцу «забавлявшегося» ребенка – и поплатился жизнью.