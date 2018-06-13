В Одессе снова установят бронзового Швейка

Бравого героя Ярослава Гашека не так-то легко извести: знаменитый одесский "Гамбринус" вновь обретёт своего не менее знаменитого Швейка.

Первый раз его установили у входа в заведение в день празднования Дня рождения Одессы в 2016 году. Скульптуру подарил городу представитель общества Ярослава Гашека, чех Камил Хайнц, уроженец города Кралупы, где родился и писатель. Через семь месяцев, в апреле 2017-го, Швейка похитили, что едва не привело к настоящему "международному скандалу". Полиция сработала быстро: через пару дней задержали 30-летнюю похитительницу. Женщина принесла бронзовую фигурку в пункт приема цветного лома. Оказалось, что скульптура повреждена. Мэрия помогла отремонтировать скульптуру, которую в ноябре вернули на место.

Но на этом приключения одесского Швейка не закончились. В феврале 2018 года его снова похитили. Об этом сообщила главный специалист отдела департамента культуры и туризма Одесского городского совета Анжела Василина.

"Мы заметили, что он немного наклонился и шатается, позвонили мастеру, хотели чтобы он либо укрепил фигуру, либо снял. Он сказал, что будет в Одессе только через неделю — в понедельник. Но в понедельник мы уже узнали, что Швейка снова похитили», — рассказала она.

Заявление о пропаже вновь подали в полицию, в надежде, что правоохранителям поможет видео с камер наружного наблюдения, которые установлены на углу дома.

Однако на сей раз поиски пропажи успехом не увенчались, поэтому чешское общество Ярослава Гашека решило подарить Одессе нового Швейка, сообщает информагентство "Трасса Е-95". Теперь разместить его планируют выше, чем ранее - во избежание очередной кражи.

Напомним, в Одессе бравый солдат Швейк уже обзавелся собственной легендой: говорят, если потереть его нос, то удача будет сопутствовать целую неделю.

Украденный недавно кот Жванецкого, о котором «Одесская жизнь» писала недавно, тоже вернётся на свой подоконник. Это пообещала автор скульптуры Татьяна Штыкало.