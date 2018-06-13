В Одессе уже 500 бездомных кошек и собак нашли свой дом с помощью онлайн-сервиса

За полтора года работы онлайн-сервиса для поиска животных GladPet в Одессе были пристроены более 500 бездомных кошек и собак.

Об этом сообщили 15 июня журналистам руководитель проекта GladPet Любовь Ждан и менеджер платформы «Мой город» Елизавета Конакова. По их словам, речь идёт о специальном поисковом онлайн–сервисе, а сама инициатива стартовала в 2016 году как часть масштабного замысла под названием «Системное решение проблемы бездомных животных» на социальной платформе «Мой город».

В апреле нынешнего года проект вышел на всеукраинский уровень и теперь работает во многих городах Украины (Днепропетровске, Харькове, Киеве, Виннице, Николаеве и других). С его помощью можно приютить найдёныша либо пристроить питомца. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте (все услуги — бесплатные), и если вы хотите найти новый дом четвероногому, то его следует красиво сфотографировать, а ещё лучше — снять видео. По словам Любови Ждан, это намного увеличивает шансы найти животному хозяев.

Добавим, что ресурс GladPet содержит много полезной информации о том, как воспитывать, дрессировать и кормить питомцев.

Кроме того, на сайте можно разместить объявление о пропаже животного или сообщить о найденном.