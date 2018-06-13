Одесские семейные врачи с начала года выписали около 200 тысяч рецептов по программе «Доступные лекарства»

Департамент здравоохранения Одесского городского совета успешно реализует правительственную программу «Доступные лекарства». В рамках Программы все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить лекарственные препараты бесплатно или с незначительной доплатой.

По состоянию на 14 июня 2018 года в Одессе освоено 99,7% средств, выделенных из госбюджета на реализацию Программы на данный период. Это позволило одесситам сэкономить около 12,5 миллиона гривен при приобретении медикаментов по программе «Доступные лекарства».

В программе «Доступные лекарства» принимают участие все Центры первичной медико-санитарной помощи Одессы. Для получения рецепта пациент обращается к своему семейному врачу и затем по рецепту получает лекарства бесплатно или с частичной оплатой стоимости в любой из аптек, с которой заключен договор у данного Центра ПМСП.

С начала текущего года семейными врачами Одессы выписаны 196 778 рецептов по программе «Доступные лекарства». По 162 023 рецептам одесситы уже получили медикаменты. Наибольшее количество рецептов выписаны семейными врачами ЦПМСП №4 - 32 228.

Городским департаментом здравоохранения будут продолжены реализация правительственной программы «Доступные лекарства» и работа по расширению перечня участвующих в Программе аптек для удобства одесситов.