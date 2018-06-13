Сразу два автомобиля сгорели за сутки в Одесской области

По информации ГСЧС, в селе Долинка Саратского района загорелся грузовик, груженный пятью тоннами сена.

К моменту прибытия спасателей автомобиль выгорел практически полностью. Площадь возгорания составила около двадцати квадратных метров.

А несколькими часов спустя в Килие, на улице Богдана Хмельницкого, загорелся легковой автомобиль.

Оперативно прибывшие пожарные погасили огонь. Однако у автомобиля успели серьезно пострадать задняя часть салона, фара и бампер. Площадь возгорания составила полтора квадратных метра. Для ликвидации пожара были задействованы одна единица спецтехники и три человека личного состава. Что стало причиной обоих возгораний, выясняется. Погибших и пострадавших нет.