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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Одессе трамвай «поцеловал» легковушку. Пострадали три человека.

Категория: Новости


В Одессе трамвай «поцеловал» легковушку. Пострадали три человека.

  По информации патрульной полиции, инцидент произошел в первой половине дня.

На перекрестке Куликова поля и улицы Канатной трамвай маршрута №18 столкнулся с автомобилем «Жигули». В результате пострадали водитель «Жигулей» и два пассажира.

Проводится расследование. Согласно предварительным данным, виновником ДТП стал именно водитель автомобиля, который пытался проскочить трамвайное полотно на запрещающий знак светофора.

Отметим, что по данным КП «Одесгорэлектротранс», из-за долгого ожидания полиции, трамвайное движение в «фонтанском» направлении было прервано почти на три часа!



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