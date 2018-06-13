В Одессе трамвай «поцеловал» легковушку. Пострадали три человека.

По информации патрульной полиции, инцидент произошел в первой половине дня.

На перекрестке Куликова поля и улицы Канатной трамвай маршрута №18 столкнулся с автомобилем «Жигули». В результате пострадали водитель «Жигулей» и два пассажира.

Проводится расследование. Согласно предварительным данным, виновником ДТП стал именно водитель автомобиля, который пытался проскочить трамвайное полотно на запрещающий знак светофора.

Отметим, что по данным КП «Одесгорэлектротранс», из-за долгого ожидания полиции, трамвайное движение в «фонтанском» направлении было прервано почти на три часа!