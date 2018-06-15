В Одессе на улице Львовской столкнулись пять автомобилей

Сегодня в Одессе, на улице Львовской, произошло масштабное ДТП: столкнулись пять автомобилей.

Авария произошла в районе супермаркета «Сантим». Участниками ДТП стали автомобили марки «ГАЗ-Волга», «Nissan TIIDA», «Porsche Cayenne», «Nissan Micrа» и «Hyundai Elantra».

У автомобиля «Porsche Cayenne» сработали подушки безопасности. Водителя этой машины увезли врачи «скорой помощи». Автомобиль «Nissan TIIDA» от удара оказался на парковке супермаркета – у него серьезно повреждено заднее правое колесо.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Из-за аварии образовалась пробка – как со стороны Фонтана, так и со стороны Таирова.

В пресс-службе патрульной полиции пообещали рассказать подробности данного ДТП позже.