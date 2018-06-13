С Трассы здоровья демонтируют «лежачих полицейских»

Департамент муниципальной безопасности приступил к демонтажу «лежачих полицейских», установленных на Трассе здоровья.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь вице–мэра Андрея Котляра Николай Покровский.

«Только что наши службы приступили к демонтажу», — сообщил он, сопроводив сообщение фотографией с места событий.

Напомним, появление «лежачих полицейских» на Трассе здоровья вызвало недовольство велосипедистов и роллеров: по их мнению, после появления данных преград, Трасса здоровья перестала быть пригодной для передвижения на данных видов транспорта.