Виновником страшного ДТП на улице Львовской стал водитель «Porsche Cayenne»

Как сообщают очевидцы, он, двигаясь со стороны моря, на большой скорости буквально снес автомобиль «Волга», а затем серьезно повредил еще три припаркованных автомобиля. В одном из них находились двое детей.

При этом, виновник ДТП находился в явно неадекватном состоянии и пытался снять со своей машины номерные знаки.

Напомним, что накануне на Львовской в районе магазина «Сантим» произошло ДТП с участием пяти автомобилей — «Porsche Cayenne», двух «Nissan», «Волги» и «Hyundai».

В результате движение по улице оказалось фактически заблокированным.