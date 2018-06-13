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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Сто детей из прифронтовых районов Донбасса отдохнут в Одессе

Категория: Новости


По информации пресс-службы ведомства, «…сто детей из Донецкой и Луганской областей смогут десять дней отдохнуть у самого моря. Именно для этого сотрудники областной администрации перевели свою однодневную зарплату». Причем, помимо отдыха, для детей «готовится интересная и разнообразная программа, включающая сюрпризы, экскурсии и прогулки».

По мнению руководства области, таким образом дети смогут поправить здоровье и набраться положительных эмоций.

Отметим, что в прошлом году таким же способом был обеспечен отдых в Одесской области семидесяти детей.



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