Сто детей из прифронтовых районов Донбасса отдохнут в Одессе

По информации пресс-службы ведомства, «…сто детей из Донецкой и Луганской областей смогут десять дней отдохнуть у самого моря. Именно для этого сотрудники областной администрации перевели свою однодневную зарплату». Причем, помимо отдыха, для детей «готовится интересная и разнообразная программа, включающая сюрпризы, экскурсии и прогулки».

По мнению руководства области, таким образом дети смогут поправить здоровье и набраться положительных эмоций.

Отметим, что в прошлом году таким же способом был обеспечен отдых в Одесской области семидесяти детей.