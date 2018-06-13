  Как у нас крадут реальность ВИДЕО

Развитие шоу-индустрии привело к парадоксальному результату. Иллюзия реальности стала заменять саму реальность. Зачем тратить усилия на изменение мира, если достаточно сделать хорошую картинку?

Действительно, бутафория, да еще и чисто виртуальная – это не только много дешевле, но еще и много эффективнее по воздействию на сознание. В итоге все перемещается в область иллюзий, а если называть вещи своими именами – в область элементарного обмана.

Проблема в понимании – это не только «измененное состояние сознания», но и то, что иллюзии распространяются и на

«предметы», которые потому и иллюзорны, что сами они ничего, кроме декоративных функций не несут, а для их изготовления нужен реальный продукт (материя, энергия, жизненные силы). Будь то автомобиль, который из средства передвижения давно уже стал элементом моды, или миллионы других ненужных вещей, которые составляют 90% содержания свалок.

Наш мозг – великий обманщик, для него не существует разницы между фантазией, воспоминанием или отражением объективной реальности.

Реальность – объективно явленный мир, воспринимаемый в основном глазами. Миллионы колбочек и палочек участвуют в регистрации фотонов и посредством электрических импульсов передают информацию по нейронам в «видеокарту» мозга. Каждый бит от мегапиксельных глаз – как минимум одно окислительное химическое превращение. Алгоритм сжатия видео, когда прорисовывается первый кадр, а в дальнейшем вносятся только изменения, взят из физиологии зрительного восприятия. Если бы этого не было, в мозге наступила бы интоксикация. Вот здесь-то и начинается, отрыв от реальности. Человек делает снимок текущего момента, а дальше он регистрирует только те изменения, которые ему понятны. Всё остальное

он не воспринимает. Благодаря этому свойству можно отдельного человека содержать на наркоте, «приковав цепями к веслу», а он будет себя прекрасно ощущать… Но, во-первых, недолго, во-вторых, он очень скоро станет бесполезен, как только выработает свой ресурс реальности. Это продуцирование иллюзиона приводит к деградации всего реального и «проблеме лишних людей», которым готовы платить деньги – как вид наркотика, только за то, чтобы они не требовали реальности за пределами своего гетто. И это мировая тенденция. Особенно удручающая ситуация сложилась у нас, где реальность постсоветского наследства местами распилена на металлолом, а где-то просто ушла в небытие.

За четверть века скудные запасы реальности давно исчерпаны. А последние четыре года лозунги, демагогия и очковтирательство стали основным продуктом, которым «кормят» население вместо реальных благ. Однако, что вполне закономерно, это уже дает обратный эффект и приводит к обесцениванию и снижению эффективности виртуального дурмана, многим уже «не вставляет» – веры нет…

Каков выход из этого порочного круга? И мы, и Запад поражены одной и той же болезнью, только с разной степенью

интоксикации.

Необходим приход новых сил, который бы задействовал главный реальный ресурс человечества – творческую энергию! Этот ресурс наконец-то должен быть направлен на созидание действительности, а не на вторичные наркотические иллюзии, генерируемые шоу-машиной и её виртуальными «ценностями».