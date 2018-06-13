Масштабный пожар произошел сегодня в Городском саду

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в семь часов тридцать восемь минут. Уже через три минуты на место прибыл первый пожарный экипаж.

К тому времени горела крыша ресторана «Пивной сад». Площадь возгорания составляла около ста пятидесяти квадратных метров. Причем существовала реальная угроза переноса огня на прилегающее здание.

Однако благодаря оперативным действиям пожарных этого удалось избежать. Пожар был погашен в течение сорока минут.

Пострадавших нет.

В борьбе с огнем принимали участие шесть единиц техники и восемнадцать человек личного состава.

Отметим, что, по предварительной информации, очаг возгорания находился в заброшенном летнем театре, а уже оттуда перебросился на крышу ресторана.