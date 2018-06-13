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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одесской области утонула шестнадцатилетняя девочка

Категория: Новости


В Одесской области утонула шестнадцатилетняя девочка

Трагедия произошла в Балте. По информации ГУНП, во время купания в реке Кодыма девочка вместе с друзьями спускалась на круге по водной горке.

Однако во время спуска круг неожиданно пробил ограждение, перевернулся и упал в воду.

Находившаяся в нем девушка ушла под воду и больше не выныривала.

Ее поиски продолжались несколько часов.

Однако, когда ее обнаружили спасатели и подняли на поверхность, пострадавшая уже не подавала признаков жизни. Проводится расследование.

Трагедия пока квалифицируется, как несчастный случай.



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