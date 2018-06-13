В Одесской области утонула шестнадцатилетняя девочка

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Трагедия произошла в Балте. По информации ГУНП, во время купания в реке Кодыма девочка вместе с друзьями спускалась на круге по водной горке.
Однако во время спуска круг неожиданно пробил ограждение, перевернулся и упал в воду.
Находившаяся в нем девушка ушла под воду и больше не выныривала.
Ее поиски продолжались несколько часов.
Однако, когда ее обнаружили спасатели и подняли на поверхность, пострадавшая уже не подавала признаков жизни. Проводится расследование.
Трагедия пока квалифицируется, как несчастный случай.