Исламский культурный центр откроется в Царском селе

Члены градостроительного совета при Одесской облгосадминистрации одобрили проект детального плана территории под размещение исламского культурного центра.

Он расположится на южной окраине города, прилегающей к проспекту Маршала Жукова - на территории Таировского сельсовета Овидиопольского района. Общая площадь участка - 0,189 гектара. На данный момент участок свободен от застройки.

Высота центра составит 14,5 метра. Он будет снабжён двумя автостоянками на 9 и 24 машиноместа.

Как отметил рецензент проекта, заслуженный архитектор Украины Василий Мироненко, исламский культурный центр - это объект социально-экономического назначения, и в сооружении таких объектов сейчас есть необходимость.