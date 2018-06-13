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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Исламский культурный центр откроется в Царском селе

Категория: Новости

Исламский культурный центр откроется в Царском селе

Члены градостроительного совета при Одесской облгосадминистрации одобрили проект детального плана территории под размещение исламского культурного центра.

Он расположится на южной окраине города, прилегающей к проспекту Маршала Жукова - на территории Таировского сельсовета Овидиопольского района. Общая площадь участка - 0,189 гектара. На данный момент участок свободен от застройки.

Высота центра составит 14,5 метра. Он будет снабжён двумя автостоянками на 9 и 24 машиноместа.

Как отметил рецензент проекта, заслуженный архитектор Украины Василий Мироненко, исламский культурный центр - это объект социально-экономического назначения, и в сооружении таких объектов сейчас есть необходимость.



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