Ещё две солнечные электростанции начнут свою работу в Одесской области

В Овидиопольском и Арцизском районах Одесской области построят солнечные электростанции.

Соответствующие решения утвердил градостроительный совет при Одесской областной государственной администрации.

Так, одна солнечная электростанция появится в селе Молодёжное под Черноморском. Предназначенная территория свободна от застройки, на ней отсутствуют памятники археологии и культурного наследия, а также полезные ископаемые.

Станцию планируется разместить на участке площадью 12,8 гектара, из них сами солнечные модули займут 10,72 гектара. Кроме модулей, на данной территории предусмотрено размещение КПП, шести инверторных подстанций, трансформатора, склада, автостоянки и локальных очистных сооружений.

По словам разработчика, солнечные панели будут расположены так, что земля будет получать достаточное количество солнечного света и влаги для того, чтобы сохранить свои свойства.

Ещё одна СЭС появится вблизи Арциза.

Оба проекта были одобрены градсоветом и рекомендованы к дальнейшей разработке.