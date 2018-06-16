Одесскую Аркадию оккупировали «свои» перевозчики

И силой отстаивают «освоенную» территорию. В этом, по информации ИА «В городе», смог на своем опыте убедиться таксист компании «Бонд».

По его словам, он по заказу подъехал к отелю «Гагарин-плаза», но стоило ему только припарковаться, как к нему подбежали несколько водителей и стали выгонять. Причем, сопровождая свои действия бранью и угрозой применения силы.

И все это на глазах подошедших клиентов, за которыми приехало такси.

Отметим, что находящиеся в Аркадии правоохранители никак не отреагировали на ситуацию.

По мнению экспертов, перевозчики, базирующиеся в Аркадии, таким незаконным способом не только отстаивают свою монополию, но и преследуют цель скрыть от клиентов те явно завышенные расценки, которые они навязывают.