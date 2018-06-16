Трасса «Одесса-Николаев» была заблокирована более часа

По информации ИА «Новости-N», причиной стало тройное ДТП. В районе села Половинки грузовик «Renault» двигаясь по направлению из Одессы в Николаев, ударил двигавшийся в том же направлении автофургон «Газель», груженный продуктами.

В результате автофургон оказался в кювете, по пути зацепив другой фургон, который от удара развернуло поперек трассы.

К тому моменту, когда полицейские закончили оформление ДТП и машину оттащили, затор в обе стороны образовался почти на несколько километров.

Информации о пострадавших пока нет.