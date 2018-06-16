Альпинисты из Одессы стали вторыми на всеукраинском чемпионате

Сборная команда альпинистского клуба «Одесса» заняла второе место в командном зачёте чемпионата Украины по технике альпинизма, проходившего на скалах Южного Буга (г. Южноукраинск).

Наши ребята в остром соперничестве с представителями других городов сумели завоевать второе место. А первое место выиграла харьковская команда. Считаю, что мы выступили успешно и достойно представили Одесскую область,

— отметил директор альпклуба Мстислав Горбенко.

Среди отличившихся спортсменов — Владимир Клебанский, Александр Крамаренко, Виталий Дубровин, Игорь Тягун, Надежда Гончаренко, Александра Тихонова, Богдан Зелинченко, Ирина Крупко.

У нас впереди ещё несколько чемпионатов, и мы надеемся, что наши ребята смогут снова добыть медали разных достоинств. Мы всегда очень серьезно готовится к соревнованиям, проводим учебно–тренировочные сборы. А спортсмены альпклуба традиционно являются одними из лучших в Украине,

- резюмировал Мстислав Горбенко.