Европейские ценности, которые нам навязывают насильно: гей-парад в Киеве

17 июня в Киеве состоялся Марш равенства, участники которого прошли от Дома учителя на бульваре Шевченко до площади Льва Толстого под усиленной охраной полиции.

В мероприятии приняли участие около двух тысяч человек, в том числе народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко, евродепутат Ребекка Хармс, министр Германии по делам Европы Майкл Рот, а также посол Канады Роман Ващук и посол США Мари Йованович.

Представители ряда праворадикальных организаций попытались воспрепятствовать проведению марша, но получили отпор со стороны сотрудников полиции. Так, ещё до его начала группа представителей праворадикальной организации С-14, внесённой в базу международной организации «Консорциум по изучению и анализу терроризма», попытались перекрыть перекрёсток бульвара Шевченко с улицей Владимирской. Однако их жёстко оттеснили сотрудники полиции. Между радикалами и полицейскими произошла стычка, в ходе которой первые применили слезоточивый газ, а вторые - дубинки и другие подручные средства. Всего полиция задержала около 20 человек.

Ещё порядка 30 человек, пытавшихся помешать мероприятию, были задержаны позже уже в процессе самого марша.

Чрезвычайные меры безопасности, предпринятые полицией для защиты гей-парада и его участников, доставили немало проблем жителям центра столицы. Ещё с вечера 16 июня многие улицы были перекрыты, также под предлогом проверки сообщения о минировании была остановлена работа ряда станций метро.