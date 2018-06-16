В Одессе прошел международный турнир по тхеквандо «Южная Пальмира»

Масштабный международный турнир по тхеквандо «Южная Пальмира» прошёл в спорткомплексе Международного гуманитарного университета. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов от младших юношей до юниоров из 52 клубов Украины, Молдовы и Беларуси. Традиционно приехали на чемпионат и спортсмены из Донецкой области.

На этот турнир мы привезли сразу три команды - одну из Дружковки и две из Мариуполя. Нам очень нравится турнир в Одессе, мы каждый год сюда приезжаем, здесь очень хороший коллектив во главе с президентом федерации Одесской области по тхэквандо Виктором Подолян, компетентные судьи, тренера, мы стараемся максимально привезти сюда детей, все очень хотят попасть на эти соревнования,

- рассказал Президент Донецкой областной федерации тхэквондо Владимир Страшненко.

Турнир «Южная пальмира» проходит уже 10 лет, ранее соревнования принимали Южный и Черноморск, в этом году чемпионат впервые проходит в спорткомплексе МГУ на 8-й станции Фонтана.

Отметим, что множество одесских спортсменов, которые добиваются высот на всеукраинской и международной аренах являются студентами Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия». Один из них, студент Одесской Юракадемии Ростислав Лисяк недавно стал чемпионом страны и уже в июле примет участие в чемпионате Европы по тхэквандо.

Очень много спортсменов по тхеквандо выступает за Одесскую Юракадемию. Например, на прошлой универсиаде среди 27 команд со всех областей Украины, Одесская Юракадемия заняла 5-е командное место. Хочу поблагодарить президента Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова за то, что он предоставил нам такой прекрасный, современный, удобный спорткомплекс для проведения нашего турнира,

- говорит главный тренер сборной Украины по тхэквандо Виктор Подолян.

Одесса встретила нас прекрасной погодой и поскольку зал находится прямо на берегу моря, у нас есть возможность после боя выйти подышать свежим воздухом, перевести дух перед следующими схватками. Турнир организован на очень высоком уровне, соперники очень сильные, но на и то нужны соревнования – чтобы определить сильнейших,

- поделился впечатлениями участник турнира Андрей Калюжный.

Тхэквандо – это корейское боевое искусство, характерной особенностью которого является активное использование ног в бою, причём как для ударов, так и для блоков. Само слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхе» - топтать, нога, квон – кулак, рука и «до» - путь, то есть – «путь ноги и руки», путь к совершенствованию.

Считается, что во времена трёх корейских государств начали зарождаться такие единоборства как «субак» и «тхэккён», впоследствии ставшие основой для развития тхэквондо. В поздний период истории трёх государств единоборства на Корейском полуострове пользовались большой популярностью, особенно для подготовки воинов. В 1945 году, во время освобождения страны, корейские боевые искусства вступают в новую фазу своего развития. Именно в этот период начали появляться первые школы различных боевых искусств. А 22 марта 1966 года в городе Сеул (Южная Корея) была основана Международная федерация тхэквондо. По словам основателя современного тхэквандо Чхве Хон Хи, данный вид спорта означает систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или нескольких соперников.