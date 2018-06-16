За первые пять месяцев за счет сверхприбылей Одесской таможни на ремонт дорог в области поступило около почти четверть миллиарда гривен

Как было сообщено в ходе заседания бюджетной комиссии облсовета, на дорожный ремонт с января по июнь поступило около двухсот двадцати пяти миллионов гривен.

Эти средства получены за счет перевыполнения плана Одесской таможней.

Однако, поскольку теперь таможенникам значительно подняли плановые показатели, перевыполнять их станет гораздо сложнее. А, значит, и объем средств на дорожный ремонт может серьезно сократиться.

Напомним, что в начале года депутаты областного совета обращались в Кабмин с настоятельной просьбой не отменять т.н. «таможенный эксперимент», согласно которому часть сверхплановых доходов таможни можно расходовать на приведение в порядок дорог государственного значения.

Таможенный эксперимент отменен не был. Однако, похоже, в Кабмине нашли другой способ, позволяющий существенно ограничить объем средств от таможенных операций, которые остаются в регионе.