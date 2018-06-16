Для эффективного контроля качества проведения дорожного ремонта нужно задействовать камеры наружного наблюдения

С таким предложением выступил депутат областного совета Александр Адзеленко.

По его мнению, хотя эта затея будет весьма не дешевой, ее реализация принесет, в конечном итоге, ощутимую выгоду.

Ведь из-за нарушений технологий и махинаций в ходе проведения ремонтных работ дороги быстро приходят в негодность. «А иногда после ремонта вообще становится хуже, чем было!» -отметил депутат.

Отметим, что повсеместная установка камер наружного наблюдения в последнее время является своеобразным трендом практически во всех развитых странах мира.