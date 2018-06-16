 
Информация к новости
  • Просмотров: 90
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Для эффективного контроля качества проведения дорожного ремонта нужно задействовать камеры наружного наблюдения

Категория: Новости


С таким предложением выступил депутат областного совета Александр Адзеленко.

По его мнению, хотя эта затея будет весьма не дешевой, ее реализация принесет, в конечном итоге, ощутимую выгоду.

Ведь из-за нарушений технологий и махинаций в ходе проведения ремонтных работ дороги быстро приходят в негодность. «А иногда после ремонта вообще становится хуже, чем было!» -отметил депутат.

Отметим, что повсеместная установка камер наружного наблюдения в последнее время является своеобразным трендом практически во всех развитых странах мира.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 