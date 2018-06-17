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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Смертельное ДТП произошло в Одесской области

Категория: Новости / Происшествия


Смертельное ДТП произошло в Одесской области

Страшное столкновение произошло накануне в Болграде.

Там практически лоб в лоб столкнулись «Москвич» и «ВАЗ Priora».

В результате пострадали пять человек - водитель и два пассажира «Москвича», а также водитель и пассажир «ВАЗа».

При этом, по имеющейся информации, сорокалетний водитель «Москвича» от полученных травм скончался в больнице.

По информации Патрульной полиции, виновником трагедии стал сам погибший, который внезапно на выезде из города выскочил на встречную полосу, по которой как раз двигался «ВАЗ Priora».

Смертельное ДТП произошло в Одесской области

 



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