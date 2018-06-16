Одесская облгосадминистрация платит десятки тысяч гривен за аренду ксерокса

В мае 2018 года губернатор Одесской области Максим Степанов заключил договор с физическим лицом предпринимателем Евгением Тудосом об аренде аппарата для копирования и сканирования документов сроком до 31 декабря 2018 года.

Об этом сообщает издание ТАЙМЕР.

За аренду из областного бюджета будет перечислено максимум 40 тысяч гривен. Однако фактически оплата будет происходить по количеству произведённых копий, на самом ксероксе для этого имеется счётчик. По договору стоимость одной копии составляет 24 копейки вместе с тонерами (краской).

При этом регистрация Евгения Тудоса в налоговых органах в качестве предпринимателя произошла четыре месяца тому назад.

«Избирком» отмечает, что 23 июня 2017 года глава ОГА уже подписывал договор об аренде идентичного аппарата. Тогда стоимость аренды была определена на уровне 50 тысяч гривен, а одна копия оценивалась также в 24 копейки. По данным веб–портала использования публичных средств, областная государственная администрация в 2017 году перечислила 27 тысяч 652 гривны 8 копеек ФЛП Сергею Маркову за аренду ксерокса.

Впрочем, признаёт «Избриком», покупка нового ксерокса обошлась бы в чуть большую сумму, чем та, которую глава Одесской ОГА потратит за два года на его аренду. Xerox WorkCentre 5335 можно приобрести за 81 тысячу гривен. По такому пути пошли в Одесском областном совете, где 10 мая закупили три Xerox WorkCentre 3335 по 13 тысяч 150 гривен на общую сумму 39 тысяч 450 гривен у того же ФЛП Тудос. В дополнение к ним облсовет закупил 8 мая у Евгения Тудоса ещё два аппарата Xerox VersaLink B7035 и Xerox VersaLink C7030 за 183 тысячи 150 гривен. Кроме того, 10 мая Одесский облсовет купил 6 штук МФУ (принтер+ксерокс+сканер) HP LaserJet M130 за 5 878 гривен на общую сумму 35 тысяч 268 гривен.