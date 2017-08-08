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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Из почти ста миллионов гривен, которые выделены на реализацию проектов «Общественного бюджета», на сегодняшний день профинансировано менее пяти миллионов гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы


Из почти ста миллионов гривен, которые выделены на реализацию проектов «Общественного бюджета», на сегодняшний день профинансировано менее пяти миллионов гривен

Такие данные привела в ходе аппаратного совещания директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, на сегодняшний день из 99,7 миллионов, выделенных на эти цели из городского бюджета, реально профинансировано 4,6 миллиона.

А из двадцати двух проектов, победивших в конкурсе «Общественного бюджета» практически выполнен только один- строительство стадиона возле средней школы №41, на что было затрачено 3, 636 миллионов гривен.

Еще несколько проектов находятся в стадии подготовки, на проектном уровне.

Таким образом, реализация большей части проектов практически еще не начата.



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