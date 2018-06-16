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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе женщина спрыгнула с железнодорожного моста на проезжую часть

Категория: Новости


В Одессе женщина спрыгнула с железнодорожного моста на проезжую часть

Полиция считает, что налицо попытка суицида. Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе ГУНП, «…накануне около девяти часов вечера женщина примерно тридцати пяти лет прыгнула с железнодорожного моста в районе «Красного креста».

Об этом первым сообщил в полицию мужчина, ставший очевидцем.

На место немедленно выехали полиция и «скорая помощь».

Женщина осталась жива, но получила травмы. По данным полиции, согласно основной версии, это была попытка суицида. В сумочке у женщины была найдена предсмертная записка.

Как особо отметили в ГУНП, сегодня полицейские опросили пострадавшую, она подтвердила, что пыталась покончить с собой и даже написала заявление с просьбой не расследовать этот случай.

Тем не менее, полицейское расследование продолжается.

Добавим, что, принимая во внимание тот факт, что высота данного моста относительно не большая, разбиться насмерть, упав с него практически невозможно.  Поэтому он и не пользуется популярностью среди потенциальных самоубийц.



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